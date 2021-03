Overwatch League rimborsa la skin di un giocatore accusato di abusi sessuali

La Overwatch League ha deciso di rimborsare la skin MVP "Alien" a tutti i giocatori, perché legata a Jay "Sinatraa" Won, giocatore professionista, attualmente attivo su Valorant, accusato di abusi sessuali dall'ex-fidanzata Cleo 'cle0h' Hernandez. L'annuncio è stato dato con un messaggio su Twitter.

Le motivazioni sono state messe nero su bianco dall'organizzazione, che ridarà ai possessori della skin i 200 Token della lega spesi per averla. La skin di suo sarà rimossa con un futuro aggiornamento. In questo modo la Overwatch League vuole dimostrare di prendere seriamente certe accuse e vuole offrire il suo supporto alle presunte vittime.

Il fatto in sé è abbastanza lineare da spiegare: la Hernandez ha pubblicato un lungo documento in cui ha fatto il resoconto della sua relazione con Won, descrivendo nel dettaglio i suoi presunti abusi sessuali. Won ha negato tutte le accuse, confermando solo che il loro è stato un rapporto tossico, ma per entrambi.

Nel mentre, Won è diventato oggetto di un'indagine interna condotta da Riot Games e da Sentinels, la sua squadra, ed è stato sospeso da tutte le competizioni ufficiali di Valorant.