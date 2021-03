Bandai Namco ha annunciato che Little Nightmares 2 ha venduto più di un milione di copie in tutto il mondo e tra tutte le piattaforme. Si tratta del titolo della divisione europea del publisher che ha venduto più velocemente in assoluto.

In totale, il franchise Little Nightmares ha raggiunto più di cinque milioni di giocatori, tra tutti i prodotti collegati. Al 31 dicembre 2020 il primo capitolo aveva venduto più di tre milioni di copie. Per questo Bandai Namco ha confermato che continuerà a sviluppare la serie, vedremo in che direzione.

Little Nightmares II è disponibile per PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One e Stadia. I giocatori PS5 e Xbox Series X e S possono comunque giocarci in retrocompatibilità. Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Little Nightmares 2, dove Alessandra Borgonovo ha scritto:

Little Nightmares 2 è la prova che Tarsier Studios ha mosso piccoli ma sentiti passi avanti nello sviluppo della propria serie: non ha osato troppo con questo secondo capitolo e, forse, ci si sarebbe aspettati uno o due implementazioni in più, ma non si possono negare le differenze con il primo a cominciare dalla cooperazione (seppur con l'intelligenza artificiale) e l'introduzione di brevi combattimenti per animare l'azione. Sorretto ancora una volta da una storia criptica i cui segreti sfruttano benissimo lo show don't tell e da un comparto artistico ispirato in termini estetici ed efficaci sotto il profilo del sound design, il secondo capitolo ufficiale si pone avanti rispetto all'originale spianando la strada a una crescita ancora più sentita in futuro: rimane molto da raccontare, forse tramite DLC come è stato per I Segreti delle Fauci a suo tempo o forse, perché no, attraverso un film animato o una web serie. Nel frattempo, gli incubi sono di nuovo reali e tocca a voi affrontarli, in una disperata e forse inutile evasione da una realtà che non smette mai di seguirci.