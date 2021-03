Loop Hero: nuovi contenuti promessi, 500.000 copie vendute in una settimana

Loop Hero, il rogue-like edito da Devolver Digital, festeggia la vendita di ben 500.000 copie. Mezzo milione di unità sono entrate nei computer degli appassionati di tutto il mondo: si tratta per certo di un risultato incredibile per un piccolo indie di questo tipo, ma la cosa di più impressionante è il fatto che il gioco abbia raggiunto tale risultato in una sola settimana.

Secondo quanto segnalato, il gioco è stato per ora giocato per una media di 12 ore per giocatore. Devolver Digital, con il proprio solito stile goliardico, afferma quindi che in totale sono state giocate 3 trilioni di ore e che in tutto sono stati affrontati 18 miliardi di loop. Ovviamente sono numeri volutamente esagerati: 500.000 per 12 ore fa 6 milioni di ore, infatti.

La parte più interessante però è il fatto che lo sviluppatore, Four Quarters, ha annunciato di aver commissionato alcune carte Steam all'artista BardtheZombie. Inoltre, ha confermato di star lavorando ad alcune patch che migliorino l'accessibilità del gioco come richiesto dagli appassionati. Ci sarà un sistema di salvataggio durante le esplorazioni, nuove impostazioni per la velocità e nuove carte legate ai boss.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Loop Hero è un ottimo gioco, che riesce a coniugare alla perfezione la sua volontà meta videoludica alla sua natura roguelike. Vi confessiamo che non ci attendevamo molto dal titolo di Four Quarters, e forse proprio per questo il suo core loop fatto di molte anime differenti ci ha coinvolti oltre misura. Quindi non possiamo che consigliarvelo senza indugi, in particolare in questi mesi parchi di uscite."