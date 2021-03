Returnal per PS5, trailer sulla storia del nuovo gioco esclusivo

Returnal torna a mostrarsi con un nuovo trailer ufficiale da parte di Housemarque e Sony, incentrato questa volta sulla storia, che si presenta decisamente particolare sia come soggetto che come costruzione narrativa.

Come sappiamo, il gioco è uno sparatutto in terza persona con ambientazione fantascientifica ma caratterizzato da tinte decisamente horror, che ha elementi roguelike a causa dei loop temporali a cui la protagonista è soggetta.

Selene è un'astronauta che si ritrova naufraga con la sua nave spaziale su un pianeta sconosciuto chiamato Atropos, popolato da strane creature decisamente aggressive e ostili nei confronti della protagonista. Questa deve dunque adattarsi e sopravvivere, al contempo cercando di scoprire qualcosa di più dello strano pianeta su cui è capitata, che sembra in qualche modo avere delle connessioni profonde anche con il suo passato personale.

Potete ottenere un po' di nuove informazioni più specifiche leggendo l'anteprima di Returnal che abbiamo pubblicato in seguito al nuovo video di gameplay allo State of Play emerso il mese scorso, ma anche questo nuovo trailer potrebbe contenere degli interessanti indizi per capire qualcosa di più sulla particolare storia che contraddistingue questa interessante esclusiva per PS5.

Returnal sarà disponibile solo sulla console next gen di Sony il 30 aprile 2021, dopo il recente posticipo deciso dal team Housemarque per poter completare lo sviluppo.