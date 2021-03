AMD Radeon RX 6700 XT: la recensione, una scheda pensata per il 1440p

Per la recensione della Radeon RX 6700 XT, in arrivo il 18 marzo, abbiamo messo mano alla nuova soluzione per il 1440p di AMD nella versione reference, voluta da AMD per garantire un maggior numero di schede video in un momento in cui queste mancano come manca l'acqua nel deserto. Ma si parla comunque di poche migliaia di pezzi per una GPU che viene già venduta, nelle varianti custom, a prezzi decisamente superiori a quelli consigliati. Per questo ci mettiamo l'anima in pace, sperando in un futuro migliore. Nel frattempo ci concentriamo sulle qualità tangibili di una scheda video a due ventole che come le sorelle maggiori punta alla potenza bruta, pur non rinunciando all'hardware dedicato al ray tracing.

Una scheda che punta tutto sulla velocità

A prima vista decisamente simile alle sorelle maggiori, la Radeon RX 6700 XT, dotata di 3 DisplayPort e di un'uscita HDMI 2.1, è ben protetta da un pesante guscio tutto metallizzato, escludendo il bordo superiore che vira verso nero per esaltare il rosso della cornice e della scritta illuminata Radeon. Cambia però sul frontale, con la rinuncia a una ventola che però da una parte vale un lieve accorciamento della scheda e dall'altra lascia uno spazio al centro per una grossa erre lucida che paradossalmente rende più particolare ed elegante il modello più economico della serie RX 6000. Non parliamo però di una scheda di fascia bassa. Con un prezzo consigliato di 479 dollari, la Radeon RX 6700 XT guarda comunque alla fascia medio-alta del mercato, puntando a chi cerca buone prestazioni in 1440p e framerate stellari in 1080p. Ma i cento dollari di risparmio rispetto alla RX 6800 comportano comunque qualche compromesso.

Il chip Navi 22 a 7 nanometri della RX 6700 XT, equipaggiato con bus a 192-bit per 384 GB/s di banda passante, si accontenta infatti di sole 40 Compute Unit, composte da un totale 17.2 miliardi di transistor per 2560 stream processor, contro le 60 Compute Unit della Radeon RX 6800. Inoltre si ferma a 12 GB di GDDR6 a 16 Gbps, contro i 16 GB che caratterizzano le Radeon RX 6000 di fascia superiore. Ma si tratta di un quantitativo più che abbondante anche considerando pacchetti di texture in alta risoluzione che fa il paio con la caratteristica su cui AMD ha puntato per compensare il numero inferiore di Compute Unit. Queste infatti calano del 33% rispetto alla RX 6800, ma la frequenza della GPU aumenta della stessa identica percentuale. Il game clock passa infatti da 1815 MHz per arrivare a 2424 MHz in game mode e 2581 MHz in boost, lasciando ampi margini di overclock vista la capacità del nostro sample di arrivare, tramite il software Adrenalin, fino a 2744 MHz. Una velocità estrema per una GPU che non a caso finisce per consumare 230W contro i 250W della sorella maggiore, nonostante la dotazione hardware nettamente inferiore. Il consumi, comunque, non sembrano comportare problemi di rumorosità per una scheda che, completa di modalità zero decibel, monta un'alimentazione da 9 fasi completa di materiali premium e accorgimenti per sostenere frequenze decisamente elevate.

In quanto a potenza bruta parliamo di 13.21 TFLOP single precision contro i 9.75 TFLOP della RX 5700 XT, con un incremento di soli 5W di total board power che evidenziano l'incremento netto in quanto a efficienza dell'architettura RDNA 2. Valutando a spanne parliamo di un 50% in più, merito anche di tecnologie come il Variable Rate Shading ora integrata anche con il Radeon Boost. Nasce da qui il Radeon Boost VSR, un'evoluzione della tecnologia che passa dalle DirectX 11 alle DirectX 12 e sfrutta il Variable Rate Shading per migliorare l'efficacia della tecnologia che lavora sulla risoluzione dell'immagine durante i movimenti di telecamera, quando la percezione della definizione è inferiore, per garantire guadagni prestazionali senza perdite di qualità percepibili. Va detto che questa nuova incarnazione lascia indietro alcuni titoli supportati dal Radeon Boost standard, ma la lista dei titoli che ne beneficiano conta già otto voci che sono Cyberpunk 2077, Metro Exodus, Fortnite, Resident Evil 3, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Borderlands 3 e COD: Modern Warfare 2019.

Da non dimenticare poi l'arsenale di tecnologie FidelityFX, ormai supportate da oltre 40 giochi, che includono il Contrast Adaptive Sharpening oltre a effetti che vanno a migliorare anche illuminazione e riflessi, compensando laddove l'integrazione del ray tracing, come in Dirt 5 e Godfall, è stata ottimizzata in modo da garantire buone performance anche senza la più attesa delle tecnologie FidelityFX: la Super Resolution. D'altronde si tratta della risposta al DLSS NVIDIA, l'upscaling basato sull'intelligenza artificiale che per il momento è l'unica arma capace di contrastare l'enorme peso del ray tracing applicato in modo massiccio su che pur essendo sempre più potenti non possono certo fare miracoli.

Purtroppo pare che la decisione di implementare la tecnologia Super Resolution anche sulle console di nuova generazione, dotate di architettura RDNA 2 come le Radeon RX 6000, abbia ritardato l'arrivo della tecnologia, ma ci auguriamo che un po' di rodaggio in più faccia bene a una tecnologia che a differenza di quella messa in campo dalla concorrenza non può contare su core dedicati. Le Radeon RX, però, godono di parecchia potenza bruta una parte della quale potrebbe essere sacrificata in favore del machine learning. Di questo comunque, come della Smart Access Memory che finalmente concede al sistema l'accesso a tutta la memoria della GPU, abbiamo già parlato così come abbiamo parlato dei benefici e dei limiti delle nuove potenti Radeon. Non ci resta quindi che metterle alla prova.