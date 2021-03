PS4 e PS5: Giochi a meno di 20 euro su PlayStation Store con i nuovi sconti

PS4 e PS5 possono contare su altri sconti con i Giochi a Meno di 20 Euro, nuova iniziativa promozionale fra quelle attualmente in corso su PlayStation Store a partire da questa settimana, con numerosi titoli interessanti al suo interno.

Si tratta di titoli a meno di 20 euro, come dice il nome della promozione, ma in molti casi i prezzi sono decisamente più bassi della quota segnalata in questione, con la possibilità di fare un notevole shopping con grandi risparmi rispetto ai prezzi standard.

Anche in questo caso, vi rimandiamo alla pagina ufficiale sui Giochi a meno di 20 euro sul PlayStation Store, dove li trovate tutti comodamente riepilogati nell'elenco completo, ma nel frattempo ci limitiamo a segnalare alcuni titoli particolarmente in evidenza.

Tra questi, riportiamo World War Z a 8,99 euro, Streets of Rage 4 a 16,24 euro, Tomb Raider: Definitive Edition a 2,99 euro, Assassin's Creed Syndicate a 11,99 euro, Just Cause 4: Reloaded a 9,99 euro, Metro Redux a 5,99 euro, The Last Guardian a 17,49 euro, MediEvil a 14,99 euro, The Order: 1886 a 15,99 euro, Dead Rising 2 a 4,99 euro, Wonder Boy: The Dragon's Trap a 7,99 euro, Gravity Rush: Remastered a 14,99 euro e Grim Fandango Remastered a 2,99 euro, tanto per dirne alcuni.

Questi sconti vanno ad aggiungersi agli altri già segnalati nelle ore scorse e attualmente validi all'interno dell'iniziativa Mega Marzo, tutti previsti da oggi fino all'1 aprile 2021.