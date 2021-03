Age of Empires 4: un teaser conferma l'evento di presentazione del 10 aprile

Il canale ufficiale Xbox ha pubblicato un teaser trailer per annunciare un evento ufficiale dedicato alla serie Age of Empires, che si terrà il 10 aprile alle 18:00 (ora italiana). Il trailer lascia poco spazio all'immaginazione, fortunatamente, e chiarisce da subito che si parlerà anche dell'attesissimo Age of Empires 4, oltre che di nuovi contenuti per gli altri capitoli, recentemente oggetto di profonde rimasterizzazioni e di ampliamenti vari.

Nel video possiamo anche vedere delle brevi sequenze proprio di Age of Empires IV, che non fanno mai male, visto quanto lo stanno aspettando gli amanti degli strategici in tempo reale.

L'evento di Age of Empires 4 era stato anticipato dal giornalista Jeff Grubb, che ha riportato delle informazioni davvero accurate sullo stesso.

Cosa possiamo aspettarci? Intanto di sapere se giocheremo o no entro l'anno Age of Empires IV, che già sarebbe un'informazione succosissima. Inoltre speriamo di vedere dell'altro gameplay e di conoscere più dettagli possibili sul gioco. Per saperne di più non ci resta che attendere il 10 aprile.