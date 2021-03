Age of Empires 4, un evento Microsoft fissato al 10 aprile secondo Jeff Grubb

Age of Empires 4 potrebbe essere protagonista di un evento organizzato da Microsoft per il 10 aprile e da cui potrebbero arrivare grosse novità, stando a quanto riportato da Jeff Grubb.

Nell'aggiornare il suo ormai celebre calendario Summer Game Mess, il giornalista di VentureBeat ha inserito appunto un evento per il 10 aprile in cui si parlerà di Age of Empires.

"Si tratta probabilmente della presentazione che Microsoft fisserà fra qui e l'E3 2021", ha detto Grubb nel video che trovate in calce. "In questa occasione parleranno di Age of Empires, in qualche maniera, dunque occhio."

"Credo che il titolo che verrà mostrato sarà un sequel, e sappiamo tutti che Age of Empires 4 è in arrivo. C'è peraltro la concreta possibilità che sarà uno showcase monotematico."

"Se siete fan di Age of Empires, fossi in voi sarei molto entusiasta", ha continuato Grubb, sottintendendo che ci saranno importanti novità. Una data di uscita ufficiale, immaginiamo, ma forse anche il lancio del gioco su Xbox Series X|S. Un eventuale annuncio dell'evento dovrebbe arrivare a breve.