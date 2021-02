Summer Game Mess, da Jeff Grubb la prima bozza del calendario degli eventi estivi

Il Summer Game Mess, come scherzosamente l'ha definito il giornalista Jeff Grubb, prende corpo anche per il 2021 con una prima bozza del calendario riservato agli eventi estivi.

Autore di svariate anticipazioni che si sono rivelate fondate, vedi ad esempio il fatto che Mass Effect Legendary Edition non sarebbe uscito su Nintendo Switch, Grubb porta avanti questo suo programma estivo in modo assolutamente scherzoso, ma non per questo poco accurato.

Di volta in volta nelle varie caselle trovano posto gli eventi annunciati ufficialmente, vedi la BlizzCon 2021 e l'Epic Games Store Spring Showcase di stasera, ma anche i rumor e le anticipazioni che si fanno man mano più concreti.

Ecco cos'ha partorito il buon Jeff finora: