BlizzCon 2021, calendario ufficiale fra Diablo 4, Overwatch 2 e World of Warcaft

Blizzard ha annunciato il calendario ufficiale della BlizzCon 2021: l'evento, completamente in formato digitale, includerà presentazioni dedicate ai vari Diablo 4, Overwatch 2 e World of Warcraft, ma non solo.

Gratis per tutti e senza biglietti virtuali da comprare, la BlizzCon 2021 aprirà i battenti venerdì 19 febbraio con la cerimonia d'apertura, che si svolgerà a partire dalle 23.00, ora italiana.

Sabato 20 febbraio l'evento entrerà nel vivo, con due panel What's Next dedicati a World of Warcraft (ore 00.10) e Diablo 4 (ore 00.40), nonché un dietro le quinte legato a Overwatch 2 (ore 01.20).

Domenica 21 febbraio ci sarà il panel BlizzConline Presents: A Critical Role Diablo Campaign (ore 23.05), seguito dal World of Warcraft: Cooking Workshop (ore 00.15) e da una serie di presentazioni dedicate agli streamer e agli artisti di casa Blizzard.

Come probabilmente saprete, la BlizzCon 2021 verrà trasmessa contemporaneamente su sei differenti canali, uno principale e cinque tematici, che consentiranno di accedere ai contenuti riportati qui sopra in anticipo.

Trovate tutti gli orari e i panel nella pagina dedicata al calendario ufficiale della BlizzCon 2021.