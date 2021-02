NVIDIA RTX 3080, 3070 e 3060 introvabili, la GTX 1050 torna in produzione

Le NVIDIA RTX 3080, 3070 e 3060 sono introvabili, e così l'azienda ha deciso di rimettere in produzione la GTX 1050 al fine di rifornire la fascia low end del mercato, anch'essa in crisi.

Con alcuni retailer che si mettono a vendere le nuove GPU a oltre il doppio del prezzo ufficiale e il fenomeno dei miner di criptovalute sempre più pressante, la situazione sotto gli occhi di tutti è assolutamente inedita.

E così, non potendo soddisfare la richiesta delle RTX serie 30, NVIDIA ha deciso di rispolverare un vecchio classico, forte del fatto che la scheda in questione richieda solo 4 GB o meno di RAM GDDR5 e sia parecchio quotata anche fra i già citati miner.

Insomma, ci troviamo in un momento in cui persino i colossi dell'e-commerce sono completamente sforniti di GPU, tanto di fascia alta quanto di fascia bassa, e quelle poche disponibili vengono vendute a prezzi ridicoli.

Per quanto riguarda la GTX 1050, un ritorno della scheda a prezzi ufficiali potrebbe senz'altro fornire agli utenti un'opzione di ripiego, discretamente valida per il gaming a 1080p, in attesa che i modelli più sofisticati tornino disponibili.