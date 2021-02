NVIDIA RTX 3060 da 12 GB già in vendita a oltre il doppio del prezzo ufficiale

La NVIDIA RTX 3060 da 12 GB è già in vendita, a quanto pare: c'è un retailer ufficiale in Pakistan che ha la scheda video disponibile con ampie scorte, a giudicare dalla foto che trovate qui sotto. Il prezzo? Circa 750 dollari.

Esatto, parliamo di una cifra pari a oltre il doppio rispetto al prezzo ufficiale della NVIDIA RTX 3060 da 12 GB, fissato dall'azienda a 329 dollari. Peraltro la scheda arriverà nei negozi solo il 25 febbraio: come fa questo rivenditore ad averla già a disposizione?

ZAH Computers, questo il nome del negozio, è un rivenditore ufficiale Palit in Pakistan e sappiamo che c'è una lunga tradizione di retailer mediorientali che non si curano più di tanto degli NDA e delle date ufficiali, da qui il fatto che la GPU sia già in vendita.

Il problema non è tanto la tempistica, quanto piuttosto le modalità: se anche i commercianti cominciano a utilizzare un approccio da bagarini nei confronti dei prodotti di difficile reperibilità, da questa situazione non usciremo davvero più.

Chiaramente la denuncia dei media può fare ben poco fintanto che i produttori non stabiliranno finalmente dei criteri per bloccare condotte del genere. Il sospetto è che purtroppo, fra lucratori e miner, questo fenomeno alla fine gli torni comodo.