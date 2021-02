NVIDIA RTX 3060 da 12 GB, data di uscita e prezzo ufficiale per il nuovo modello

NVIDIA RTX 3060 da 12 GB ha una data di uscita e un prezzo, annunciati in via ufficiale dall'azienda: la scheda sarà disponibile a partire dal 25 febbraio per 329,99 dollari.

Rivelata in anticipo prima da Asus e poi da Gigabyte, la nuova RTX 3060 sarà equipaggiata appunto con 12 GB di memoria GDDR6: un sostanziale upgrade rispetto alla versione base.

Caratterizzata da un TDP pari a 170W, la GPU monta un chipset GA106, con architettura Ampere e processo produttivo a 8 nanometri: specifiche in grado di garantire ottime performance, specie se abbinate alla memoria maggiorata.

Naturalmente nessuno discute la scheda tecnica della RTX 3060 da 12 GB, il problema come al solito sarà la reperibilità, perché diamo ormai per scontato che non appena le vendite si apriranno si verificherà l'ennesimo sold-out a base di bot e tecniche scorrette.

Stiamo vivendo un momento storico assolutamente inedito, che fra bagarini, miner e scarse disponibilità in partenza non ha fatto che aumentare la frustrazione di chi vorrebbe semplicemente aggiornare il proprio PC.