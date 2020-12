NVIDIA RTX 3080 Ti 20 GB e RTX 3060 12 GB confermate da Gigabyte

La NVIDIA RTX 3080 Ti 20 GB e la RTX 3060 12 GB sono state confermate anche da Gigabyte, nell'ambito di un nuovo leak individuato dalla redazione del sito specializzato Videocardz.

Si tratta della seconda conferma dopo quella di Asus, il che significa che possiamo ormai dare per certe le nuove GPU e siamo ragionevolmente sicuri che l'annuncio ufficiale da parte di NVIDIA arriverà a breve.

Certo, considerando i ben noti problemi di reperibilità dei primi modelli della serie 30 è buffo pensare che i produttori continuino a sfornare nuove versioni anziché rifornire i rivenditori.

Allo stesso modo, i prezzi di riferimento per le Founder's Edition sono lievitati in maniera sostanziale con i modelli custom, e sarà interessante capire in che modo l'arrivo della RTX 3080 Ti e della RTX 3060 da 12 GB cambierà lo scenario.

Sul fronte delle specifiche bisogna tuttavia ammettere che la 3080 Ti in particolare promette grandi cose, essendo a quanto pare equipaggiata con un chipset per alcuni versi simile a quello della ben più costosa RTX 3090.