Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake su Nintendo Switch spunta sull'Ubisoft Store

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake per Nintendo Switch sembra sia ricomparso un'altra volta, questa volta direttamente sull'Ubisoft Store, rinfocolando le voci che vogliono un suo arrivo sulla piattaforma Nintendo.

La questione resta misteriosa: sono mesi che si parla di un possibile Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake in arrivo su Nintendo Switch da parte di Ubisoft, ma quest'ultima, nonostante ci siano state le occasioni, non ha mai annunciato ufficialmente il porting, cosa che ha fatto progressivamente scemare le aspettative di vederlo effettivamente sul mercato.

Tuttavia, come dimostra lo screenshot visibile qui sotto, il gioco sembra sia ricomparso nel catalogo dello store digitale ufficiale di Ubisoft, cosa che fa riemergere la possibilità che esista a sia in arrivo. In base a quanto riportato, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake dovrebbe costare 39,99 dollari in versione Nintendo Switch sullo store in questione.

Nel frattempo, il gioco è stato rinviato, con nuova data di uscita fissata per il 18 marzo 2021, dunque probabilmente c'è ancora tempo per avere ulteriori informazioni da parte di Ubisoft, anche sulla fantomatica versione Nintendo Switch.

Il remake recupera il primo capitolo della nuova versione di Prince of Persia da parte di Ubisoft (non l'originale di Jordan Mechner, per intenderci), con una rielaborazione grafica che ha fatto anche piuttosto discutere alla sua presentazione, definita tuttavia una scelta stilistica da parte degli sviluppatori.