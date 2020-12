Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake rinviato, ecco la nuova data di uscita

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato rinviato da Ubisoft, che contestualmente ha annunciato la nuova data di uscita del gioco: sarà disponibile a partire dal 18 marzo 2021.

Previsto inizialmente per il 21 gennaio, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato parecchio criticato al momento della presentazione ufficiale per via di scelte stilistiche non proprio entusiasmanti.

A quanto pare sono proprio questi i motivi che hanno spinto il team di sviluppo a spostare la data di lancio del titolo: il tempo extra verrà utilizzato per migliorare l'esperienza sotto vari aspetti, non ultimo quello tecnico.

"Non vediamo l'ora di poter consegnare il gioco nelle vostre mani e raccontare nuovamente la storia del Principe e di Farah sul meraviglioso sfondo della Persia dell'undicesimo secolo. Tuttavia il 2020 è stato un anno come nessun altro", ha scritto lo studio.

"Oggi siamo qui a informarvi che ci serve più tempo per completare questo remake e per questo la data di uscita di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stata spostata al 18 marzo 2021."

"Crediamo si tratti della decisione giusta per potervi offrire un gioco che vi piaccia. Grazie per la pazienza e il continuo supporto alla serie di Prince of Persia, speriamo possiate restare in salute e al sicuro durante le feste."