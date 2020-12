Microsoft Flight Simulator, il miglior modo di viaggiare stando a casa

L'arrivo di Microsoft Flight Simulator ci ha consentito di viaggiare in tutto il mondo anche in un momento nel quale spostarsi è molto difficile.

Lo si era intuito vedendo le prime immagini e ascoltando le prime caratteristiche di gioco: Microsoft Flight Simulator è un prodotto speciale, uno di quelli che potrebbe essere ricordato a distanza di anni. Si tratta non solo di una della mappe più grandi della storia dei videogiochi, ma anche di una delle più dettagliate mai viste: l'intero pianeta Terra. A questo ci aggiungiamo un simulatore di volo flessibile, ma profondo, e una gestione del tempo atmosferico e del traffico aereo in tempo reale. Ah, senza considerare che è bellissimo da vedere e consente di viaggiare in tutto il mondo comodamente seduti a casa propria. In altre parole Microsoft Flight Simulator è un piccolo miracolo tecnico, un gioco che sembra arrivato dal futuro, intenzionato ad essere giocato a lungo, anche grazie all'enorme supporto che Asobo Studio e tanti appassionati gli stanno dando.

Nell’Azure, dipinto di Azure Diciamoci la verità, le tante promesse fatte da Microsoft sui benefici che avremmo avuto grazie al cloud gaming sono state ampiamente disattese. Perlomeno finora. Microsoft Flight Simulator, infatti, solo collegato alla rete riesce ad offrire il meglio di sé. Solamente in questo modo, infatti, potremo avere aggiornamenti in tempo reale delle condizioni climatiche e persino una simulazione del traffico aereo realistica. Se quest'ultima caratteristica potrebbe essere un qualcosa che solo gli appassionati di volo potrebbero apprezzare, la prima opzione esercita un fascino davvero universale. Sono state tante, infatti, le persone che durante le prime settimane di vita di Microsoft Flight Simulator sono volate nell'occhio di un uragano per vedere come l'incredibile motore di gioco era riuscito a replicare questo incredibile fenomeno meteorologico. Appoggiarsi su dei server esterni, inoltre, consente al gioco di poter gestire un'enorme quantità di dati in maniera relativamente meno esosa per i nostri PC, oltre che di essere costantemente aggiornati sullo stato di fatto o perlomeno sulla versione più recente delle carte Bing a disposizione del pubblico.

Microsoft Earth Microsoft Flight Simulator, infatti, consente di volare sopra, o meglio all'interno, della versione tridimensionale del suo sistema di mappe. Certo, ci sono molte più probabilità che abbiate sentito parlare di Google Earth, ma la sostanza è la stessa. Visto che non tutte le aree del mondo possono essere scansionate con la stessa precisione e accuratezza di Manhattan, il gioco usa degli algoritmi per dare tridimensionalità a delle mappe che sarebbero in 2D. Il risultato a volte non è perfetto, ma chiunque, crediamo, è stato in grado di trovare senza grosse difficoltà la propria casa. Una cosa che, immaginiamo, è stata la prima che si è fatto appena avviato il gioco. Noi, per esempio, abbiamo perso più tempo di quanto ci piace ammettere a fare avanti e indietro tra Milano e Lugano, per sorvolare l'hinterland milanese e la Valle Intelvi, due luoghi ai quali siamo legati. E se il capoluogo lombardo e i suoi dintorni godono di una realizzazione fotogrammetrica più precisa, le montagne comasche sono assolutamente riconoscibili ed è facile trovare ogni singolo edificio al suo posto. L'appoggiarsi sui dati online, oltretutto, come dicevamo consente al gioco di auto aggiornarsi e di mostrare sempre la versione più recente del materiale a disposizione di Microsoft. In queste settimane, per esempio, sono state migliorate le mappe di Giappone e USA, oltre che sistemati i problemi del Brasile, dove si era aperta un'enorme voragine, fortunatamente virtuale. Ma non solo: Asobo ha anche aggiunto nuovi archetipi di edificio, in modo che l'intelligenza artificiale abbia più tipologie di palazzi ai quali attingere nel caso in cui non disponga dei dati reali, così da offrire la simulazione migliore possibile.

Per tutti, nonostante tutto Una delle cose più sorprendenti di Microsoft Flight Simulator è come sia davvero moderno sotto il profilo dell'ideazione. Si tratta davvero di un gioco per tutti i tipi di videogiocatori, saranno poi loro a decidere se quello che offre questa esperienza fa al caso loro. Per esempio Microsoft Flight Simulator è perfetto per chi ha pochi soldi. Basta un Xbox Game Pass e il gioco è disponibile senza ulteriori spese su PC e (presto) Xbox o Android. I tanti contenuti gratuiti e la natura auto-aggiornante del progetto mantengono sempre fresco Microsoft Flight Simulator. Inoltre vi sfidiamo a volare su tutta la mappa, se avete coraggio. Se però siete dei super appassionati potrete comprare l'edizione più costosa del gioco che consente di avere un numero superiore di aeroporti e aerei, oltre che scaricare i (costosissimi) DLC che affollano lo store di gioco. Potrete persino andare in Costa Smeralda e volare sul Billionaire per sfoggiare la vostra ricchezza. Lo stesso si riflette anche sotto il profilo hardware: configurando tutto al minimo siamo riusciti a farlo girare degnamente anche su di un portatile con un Ryzen 3700u. E avevamo ancora margine per scendere. Inoltre Asobo dovrebbe pubblicare il gioco anche su Xbox One, un hardware ormai non più di primo pelo. Come sempre, invece, coloro che possono permettersi un PC di ultimissima generazione, con cloche dei comandi e presto anche un visore VR potranno godere di uno spettacolo esagerato, davvero in grado di farci dimenticare per qualche istante il fatto di essere rinchiusi in casa da ormai troppi mesi. Queste persone, oltretutto, potranno spingere la simulazione al massimo, annullando ogni tipo di aiuto e gestendo in prima persona le comunicazioni con la torre di volo o gli altri piloti. Però anche coloro che non sanno nemmeno andare in bicicletta potranno settare tutto su automatico e godersi il viaggio, ammirando semplicemente il paesaggio e tentando ogni tanto qualche giro aggiuntivo per vedere meglio un luogo di interesse.