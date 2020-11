Microsoft Flight Simulator: l'Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda presto disponibile

Avete nostalgia della Costa Smeralda? Volete andare a prendere il COVID-19 al Billionaire? Sfortunatamente, con il nuovo DPCM, per un po' di tempo non potrete più farlo (a meno che siate così fortunati da vivere in Sardegna), ma grazie a Orbx potrete sognare di volare in Costa Smeralda con Microsoft Flight Simulator. Lo sviluppatore terza parte, infatti, ha detto di essere al lavoro per ricreare alla perfezione l'Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda, così da consentirvi di sorvolare questa magnifica parte di Mediterraneo col massimo dei dettagli consentiti dal nuovo simulatore di volo per PC e presto per console.

Per chi non la conoscesse, Olbia è una delle località vacanziere più famose ed ambite d'Europa, dato che spalanca le porte alla Costa Smeranda e al nord della Sardegna. Grazie al lavoro di Matteo Veneziani tutti potranno facilmente riconoscere questo celebre scalo. Ma non ci sarà solo l'aeroporto: anche i dintorni e la città di Olbia sono stati migliorati, così da rendere il pacchetto decisamente più completo.

Ma non solo, l'Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda è uno dei primi che ha i corridoi di imbarco completamente animati, oltre che un terreno completamente rifatto attraverso la tecnica di projected mesh.

I lavoro di completamente sono quasi ultimati, ma l'aeroporto non sarà disponibile se non settimana prossima. Cosa ve ne pare?