RPG Time: The Legend of Wright rinviato al 2021, ecco il messaggio degli autori

RPG Time: The Legend of Wright è stato rinviato al 2021: il gioco ovviamente non ce la farà a uscire quest'anno e gli sviluppatori hanno scritto un messaggio ai fan su Twitter.

Sviluppato dal team indipendente Desk Works, RPG Time: The Legend of Wright è stato annunciato all'E3 2019 e si è subito distinto per il peculiare stile grafico disegnato a mano... letteralmente.

Nel gioco vestiremo infatti i panni di un giovane sviluppatore alle prese con il suo primo gioco di ruolo, in un mondo di fantasia fatto di carta e disegni fatti a mano.

"Lo sviluppo del gioco procede bene, ma vorremmo prenderci un po' più di tempo per rifinire ulteriormente l'esperienza", hanno scritto gli sviluppatori su Twitter nell'annunciare il rinvio dell'uscita.