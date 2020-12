App Store: rimossa app che promuoveva feste segrete nonostante la pandemia

L'App Store ha rimosso un'applicazione utilizzate per promuovere feste segrete, in barba alle norme anti-pandemia di COVID-19. Si chiamava Vybe Together e non aveva mai nascosto la sua natura di strumento di organizzazione e promozione di feste in ambienti chiusi.

Come visibile dal sito ufficiale dell'applicazione, i suoi obiettivi erano manifesti. Come funzionava? Organizzato un party, due ore prima dell'inizio era possibile spedire la conferma ai partecipanti, con indicato l'indirizzo da raggiungere.

Non è chiaro perché Apple abbia approvato un'applicazione del genere in un periodo in cui in gran parte del mondo è vietato organizzare delle feste. Bannato anche il profilo dell'app su TikTok, dove veniva fatta promozione attiva delle sue funzioni principali.

Fortunatamente l'intervento dell'App Store è stato abbastanza rapido e gli utenti registrati a Vybe Together erano pochissimi, al punto che si suppone non sia riuscita a fare danni. Speriamo solo che casi del genere non capitino più e che si faccia maggiore attenzione a iniziative simili, che non esitiamo a definire criminali, viste le circostanze.