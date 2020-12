Elden Ring, FromSoftware rimanda al 2021 per saperne di più sul gioco

Yasuhiro Kitao, il PM di FromSoftware, ha rimandato i fan al 2021 per avere informazioni su Elden Ring e, probabilmente, per giocarci. Kitao ne ha approfittato per ringraziare i videogiocatori per il supporto dato allo studio nel corso degli ultimi anni e per aver votato Elden Ring ai The Game Awards.

Kitao: "Grazie a coloro che giocano ai nostri giochi e continuano a mantenerci su standard elevati, imperterriti e motivatissimi possiamo andare avanti con lo sviluppo." Quindi, in un secondo messaggio, ha rimandato tutti al 2021 per avere informazioni sui progetti di FromSoftware.

Di fatto ha Kitao ha confermato alcune voci di corridoio che vogliono il 2021 come anno in cui vedremo in azione Elden Ring, sempre che non spunti qualche progetto segreto.

Elden Ring è stato annunciato per PC, PS4 e Xbox One. A questo punto immaginiamo che uscirà anche su PS5 e Xbox Series X e Series S, probabilmente a 2021 inoltrato. Per adesso del gioco non si sa nulla, visto che dopo l'annuncio non è stato svelato altro di rilevante. La speranza è che renda il 2021 un anno migliore.