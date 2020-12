Elden Ring è quasi finito e presto sarà mostrato, secondo un insider

Elden Ring sarebbe quasi concluso e FromSoftware starebbe aspettando soltanto l'occasione giusta per mostrarlo, stando a Lance McDonald, il modder che ha creato la patch per far viaggiare Bloodborne a 60fps e che viene considerato molto affidabile per quanto riguarda le info legate allo sviluppatore giapponese.

Le parole di Mcdonald seguono quelle di molti altri insider, che hanno parlato di una possibile presentazione ai Game Awards 2020 del 10 dicembre. Se così fosse, il 2021 sarebbe l'anno giusto per Elden Ring, che a questo punto diventerebbe un progetto cross gen, quindi anche per PS5 e Xbox Series X e Series S.

La mancanza di notizie certe ha portato alle teorie più strampalate sul gioco, ma la verità è che siamo perfettamente nei tempi di realizzazione di un prodotto tripla A, considerando la data d'uscita di Sekiro e l'apparente maggiore grandezza rispetto a tutto ciò che ha fatto FromSoftware finora. Insomma, bisogna essere fiduciosi, soprattutto di uno studio che da anni non sbaglia un colpo.