Stadia: ecco i quattro giochi mostrati ieri con trailer

Come annunciato, ieri sono stati pubblicati quattro trailer di giochi un uscita su Stadia, alcuni immediatamente disponibili, mentre altri in arrivo nelle prossime settimane. Gli appassionati della piattaforma di cloud gaming di Google saranno felici di sapere che potranno giocare a Dead By Daylight - A Binding of Kin, Valkyria Chronicles 4, Immortals Fenyx Rising e Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition.

In realtà la presenza di Immortals Fenyx Rising sulla piattaforma era ben conosciuta da tempo, visto che ospita anche una demo esclusiva, mentre quello di Dead by Daylight è sostanzialmente un DLC. Gli altri due però sono titoli nuovi, che potranno sicuramente interessare chi li ha persi su PC, PS4 o Xbox One.

Visto che siamo qui vi ricordiamo anche tutte le altre iniziative intraprese da Google per dare un po' di lustro a Stadia. Intanto attualmente ci sono diversi giochi gratuiti sulla piattaforma, provandoli semplicemente registrando un account: la già citata demo di Immortals Fenyx Rising, Super Bomberman R Online e Destiny 2. Inoltre, prenotando Cyberpunk 2077 si riceve Stadia Premiere Edition senza costi aggiuntivi. Ma ancora: se siete abbonati a Google One potete provare Stadia gratis per tre mesi. Infine, ci sono diversi giochi in super sconto, come NBA 2K21 a 10,79€ (il prezzo più basso a cui sia mai stato venduto), Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint a 11,19€, GRID Ultimate Edition a 11,24€ e altri ancora.