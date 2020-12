Cyberpunk 2077 precaricabile su console Xbox

Cyberpunk 2077 è precaricabile su Xbox, sia che voi abbiate una console della famiglia Xbox One, sia che possediate una Xbox Series X o una Xbox Series S. Facendolo non solo vi assicurerete di poterci giocare non appena sarà sbloccato, ma lo renderete improvvisamente più concreto. Dopo così tanti anni di attesa è comunque una soddisfazione.

Da notare che il precaricamento è disponibile sia per chi ha prenotato l'edizione digitale di Cyberpunk 2077, sia per chi ha prenotato quella fisica, sia per chi non ha ancora deciso se acquistarlo o meno. Com'è possibile, vi starete chiedendo? Facile: l'applicazione Xbox consente di pre-caricare anche i giochi che non si possiedono, ma che magari si vogliono prendere in un secondo momento. Si tratta di una novità interessante, sicuramente ottima per i videogiocatori, che trova una sua applicazione significativa proprio con l'attesissimo gioco di CD Projekt Red.

Le dimensioni del precaricamento sono grosse, ma non poi così tanto considerando altri giochi. Si parla di 60GB. Viste le differenze grafiche tra le diverse versioni, aspettiamoci che lo spazio occupato aumenti quando la patch per le console next-gen sarà disponibile. Per la versione PC vi sapremo ridire.