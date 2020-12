Cyberpunk 2077: modalità performance a 60fps e risoluzione su Xbox Series X

Le testimonianze di chi ha già ricevuto Cyberpunk 2077 hanno svelato un dettaglio interessante sulla versione Xbox Series X del gioco: la presenza di due modalità grafiche: performance, con risoluzione più bassa e framerate più elevato; e risoluzione, che migliora la qualità visiva riducendo il framerate.

Stando a quanto riportato, in modalità performance il gioco gira molto più fluido che in modalità risoluzione, raggiungendo i 60fps. Qualcuno ha parlato anche di cali del framerate in alcune circostanze per la versione pre-patch, problema però mitigato dalla prima patch (o pre-patch, visto che non è la patch di lancio).

Per il resto sono moltissime le informazioni che stanno circolando su Cyberpunk 2077 visto che alcuni negozi hanno già consegnato il gioco ai loro clienti. Si parla di un titolo enorme e con un mondo dettagliatissimo, ma anche della presenza di qualche bug, che speriamo sia risolto con le prime patch di aggiornamento. Se volete, intanto potete precaricarlo su console Xbox.