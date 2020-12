Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light, 30 minuti di gameplay per Switch

In occasione della pubblicazione di Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light su Nintendo Switch, il canale YouTube di GameXplain ha pubblicato più di 30 minuti di gameplay del gioco. Si tratta delle prime missioni, quindi assolutamente prive di qualunque genere di spoiler.

Sempre che un gioco del 1990, pubblicato originariamente per NES e proposto in occidente attraverso un remake per Nintendo DS, chiamato semplicemente Fire Emblem: Shadow Dragon, possa contenere degli spoiler.

La versione proposta su Nintendo Switch è, invece, assolutamente fedele all'originale, con tutto il fascino, ma anche le difficoltà che questo comporta. In altre parole in Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light si potranno vedere chiaramente i principi fondanti della serie, rimasti più o meno invariati fino ad oggi, come la divisione in classi, la struttura a turni, l'uso delle fortezze e dei villaggi, ma si perdono tutti quei miglioramenti nella lettura della battaglia che tanto sono stati apprezzati nei capitoli successivi.

Per esempio non si può avere un'anticipazione dell'esito della battaglia, così come non è possibile vedere i movimenti possibili dei personaggi o saltare da uno all'altro in maniera automatica. In altre parole il gioco è vecchio, ma una volta superati questi ostacoli sarà pronto a garantire ore di intensi combattimenti a turni.

Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light è disponibile su Nintendo eShop a partire da oggi ad un prezzo budget.