Cyberpunk 2077 sembra avere molti bug, almeno senza la patch di lancio

Stando ai commenti sui social di chi sta provando Cyberpunk 2077, perché ha ricevuto la sua copia in anticipo, il gioco sarebbe afflitto da diversi bug, quantomeno nella versione priva di patch di lancio. Un utente in particolare, che ci sta giocando su Xbox Series X, parla di crash continui, di dialoghi che saltano, di controller che si blocca per molti secondi prima di tornare a funzionare, di pesantissimo ghosting degli oggetti quando ci si muove velocemente, di animazioni sballate, di flickering dello schermo, di veicoli e persone che appaiono e scompaiono all'improvviso e di framerate ballerino.

Pare che installando la prima patch le cose migliorino un po', soprattutto a livello di fluidità, quindi molti giocatori non sperimenteranno tanti dei problemi raccontati. Queste testimonianze sono però utili per capire come mai CD Projekt Red, lo sviluppatore, abbia rimandato il gioco fino all'ultimo, evidentemente cosciente dei problemi non ancora risolti.

Per il resto si parla di un'opera maestosa, qualcosa di mai visto nella storia dei videogiochi per vastità e bellezza. Ma fermiamoci qui per non rovinare la sorpresa a quelli che aspettano le recensioni per sapere qualcosa in più sulla qualità di Cyberpunk 2077, che vi ricordiamo essere in uscita per il 10 dicembre 2020 su PC, Xbox One, PS4 e Stadia, ma sarà giocabile anche su PS5 e Xbox Series X e Series S.