Cyberpunk 2077: i primi voti sono sorprendenti, da capolavoro a sufficiente

Cyberpunk 2077 sta finalmente arrivando nelle mani di tutti i videogiocatori e intanto possiamo vederne i primi voti assegnati nelle recensioni in tutto il mondo, vista la scadenza dell'embargo fissata per oggi, che mostrano delle variazioni notevoli, da capolavoro a sufficiente.

Ebbene, i primi voti di Cyberpunk 2077 sono alquanto sorprendenti, mettendo in luce uno spettro di valutazioni piuttosto ampio, che vanno dal capolavoro al voto poco più che positivo, fino addirittura alla sufficienza in un caso specifico.

Gli svariati voti entusiastici, tra i quali si segnalano vari perfect score con "10" o corrispondenti, si riferiscono soprattutto alla creazione di un vasto mondo denso, da vivere immergendosi completamente nell'universo fantascientifico costruito in maniera così elaborata da CD Projekt RED, oltre al fatto di essere costruito per passarci veramente tanto tempo, viste le molte attività secondarie e il fatto di poter vivere la storia principale seguendo percorsi diversi.

I voti più bassi, fino ad arrivare alla valutazione piuttosto dissonante di GamesBeat (che ha assegnato addirittura un 6/10), mettono però in luce, oltre agli aspetti positivi, anche l'appesantimento delle aspettative dovuto all'hype smisurato che non trova risposta completa nei contenuti del gioco, evidenziando soprattutto una storia che non sembra essere superlativa, con una scrittura definita a tratti "problematica".

Per sapere cosa ne pensiamo noi di Multiplayer.it, correte a leggere la recensione di Cyberpunk 2077 da parte di Pierpaolo Greco, che decisamente si schiera dalla parte dei più entusiasti sul nuovo lavoro di CD Projekt RED. Per il resto, vi ricordiamo che Johnny ha un messaggio per noi, se giochiamo prima dell'uscita, fissata per il 10 dicembre 2020. Riportiamo qui sotto i primi voti comparsi su Metacritic: