Gran Turismo 7: data di uscita rimandata secondo un nuovo trailer

Aggiornamento:

Tramite un nuovo filmato dedicato ai giochi in arrivo su PS5, possiamo vedere che Gran Turismo 7 è segnalato per un generico 2021 (a sostegno del cambiamento di data), ma viene segnalato come "Esclusiva PlayStation 5". Pare quindi che non sarà un titolo cross-gen.

Notizia originale:

Sony Interactive Entertainment ha ripubblicato una nuova versione del trailer "Nuovi mondi da esplorare". Per quale motivo? L'editore ha modificato una scritta che appare all'interno del filmato: la modifica ci spinge a pensare che la data di uscita di Gran Turismo 7 potrebbe essere stata rimandata.

Il filmato in questione, che potete trovare all'inizio della notizia, riporta ora la scritta "Gran Turismo 7: In development for PlayStation" (in sviluppo per PlayStation), mentre precedentemente, come potete vedere nell'immagine qui sotto, riportava la scrittta "Anticipated first half 2021" (atteso nella prima metà del 2021).

Ecco la vecchia versione.

Ecco la nuova versione:

Questo cambiamento sottintende, prima di tutto, che il gioco non è più previsto per la prima metà del 2021, ma addirittura potrebbe significare che non è nemmeno previsto per la seconda metà del 2021. Possiamo infatti vedere che Horizon Forbidden West è segnalato per la seconda metà, mentre Gran Turismo 7 no.

Inoltre, il termine scelto da Sony non è "in sviluppo per PS5", ma un generico "in sviluppo per PlayStation". Questo apre la porta a un'ulteriore speculazione: possibile che Gran Turismo 7 sia previsto anche per PS4 oltre che per la console di nuova generazione? Non sarebbe certo una sorpresa, visto che anche Horizon Forbidden West arriverà in formato cross-gen.

Purtroppo, senza conferme più esplicite da parte di Sony, per il momento possiamo solo speculare. Di certo questo cambiamento dà da pensare: speriamo di scoprire al più presto nuovi dettagli.