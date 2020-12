Project Athia è esclusiva console PS5 per due anni, ufficiale

Sony Interactive Entertainment ha da poco rilasciato un nuovo trailer, che potete vedere qui sopra, dedicato ai giochi in arrivo (o da poco rilasciati) su PS5. All'interno del filmato possiamo trovare grandi nomi come Marvel's Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls, Horizon Forbidden West e il misterioso Project Athia. L'opera di Square Enix arriverà anche su PC, ma sarà esclusiva console PS5 per almeno due anni.

Il filmato in questione ci permette di vedere pochi scorci del gioco di Square Enix. Di Project Athia sappiamo pochissimo, se non che avrà un'ambientazione di ispirazione fantasy e che sarà un gioco d'azione, probabilmente in un ampio mondo. Il personaggio mostrato dallo sviluppatore si muove con grande agilità nell'ambiente e attiva vari poteri per combattere contro le creature che lo popolano.

Il nome stesso, vi ricordiamo, è provvisorio: molto probabilmente ci vorrà ancora molto tempo prima che il gioco sia rilasciato e quanto visto oggi potrebbe essere l'ultimo filmato per mesi e mesi.

L'esclusività console di due anni non è comune: di norma, opere di questo tipo rimangono esclusiva per 12 mesi. Sony sta chiaramente investendo molto sulle esclusive temporali: non dimentichiamo infatti Final Fantasy XVI, Deathloop e Ghostwire alla lista. Questa lunga esclusività significa forse che Sony ritiene Project Athia un videogame di altissimo livello e che potrà attirare molti giocatori su PS5?