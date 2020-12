PS5 e Xbox Series X|S: i bagarini sono il male, ma la colpa è nostra

Esattamente come succede con tutti gli oggetti fortemente desiderati dalle persone, nelle ultime settimane anche PS5 e Xbox Series X|S sono al centro di scaldali più o meno grandi. Ci sono i bagarini che si accaparrano migliaia di console per vendere ad un prezzo doppio rispetto a quello di mercato e negozianti disonesti che spediscono mattoni (e quindi solide realtà) al posto della console dei sogni. Si tratta sicuramente di persone disoneste, che non dovrebbero comportarsi in questo modo. Ma se ci sono e prosperano è solo per un motivo: per colpa nostra.

Forse non mia che sto aspettando da un mese la mia console prenotata. Magari nemmeno tua che sei in una situazione analoga alla mia o stai aspettando che la seconda ondata di console arrivi sul mercato. Ma tua sì, stiamo parlando con te, là in fondo. E anche con te che stai facendo finta di nulla. Tu che, per avere PS5 prima di tutti i tuoi amici hai speso il doppio su ebay. O anche tu che, piuttosto che sentire le lamentele del figlioletto a Natale, hai comprato una Xbox Series X in contanti dall'utente di Subito.it Pietro Gambadilegno. È anche per colpa dei facili guadagni che avete garantito a queste persone se centinaia di farabutti stanno comprando le console di nuova generazione solo per rivenderle.

Perché hanno la sicurezza che qualche pollo da spennare lo trovano.

A causa della vostra ingordigia altre persone, quelle fasce di popolazioni più deboli e meno scafate, stanno cadono come pesci all'interno di trappole tese da fantomatici rivenditori sottocosto che, se va bene, inviano un blocco di cemento. Se va male fuggono alle Canarie coi soldi rubati. E poi chi si è visto si è visto.

Che poi è la stessa ingordigia di chi si avventa su di un gioco al lancio per poi lamentarsi dei bug o dei prezzi che scendono dopo pochi giorni. Lasciare quel genere di prodotti sullo scaffale fino a quando non funzionano a dovere è il modo migliore per inviargli un messaggio.

E non dite che site costretti a farlo, dato che nessuno vi obbliga ad avere la next-gen il giorno del lancio o all'interno di un pacchetto sotto l'albero di Natale. Non capita nulla se si aspetta qualche mese prima di poter comprare la nuova Xbox o la PlayStation di ultima generazione. Tutta questa corsa all'oro, questa cieca disperazione per un malfunzionamento della catena di approvvigionamento, questo rabbia verso chi è riuscito a trovare una console... tutto ciò è quantomeno fuoriluogo. Soprattutto in un passaggio generazionale come questo, nel quale i giochi esclusivi si contano su di una mano. Oltretutto senza tutte le dita.

Tutto questo senza nemmeno accennare alla situazione socio/economica che sta attraversando tutto il pianeta.

Quindi evviva la nuova generazione, ma soprattutto evviva chi ha il buonsenso di poterla aspettare con calma e pacatezza ancora qualche settimana. Che in mezzo a sto putiferio Sony, Microsoft e i rivenditori stanno facendo i salti mortali per garantire il maggior numero di console prima di Natale.

Gli unici che non stanno facendo fatica sono i farabutti. Non date loro da mangiare, è il miglior vaccino contro questo genere di cose.