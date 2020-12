PS5: paga 900 dollari per la console su eBay e riceve un blocco di cemento

PS5 è protagonista di un'altra puntata di follie ormai quotidiane relative all'acquisto della console Sony, diventata ormai talmente oggetto del desiderio da generare le truffe più bizzarre e le situazioni più assurde, come quest'uomo dello Utah che paga una cifra folle per averla e riceve alla fine un blocco di cemento.

La rivendita di PS5 su mercati secondari, principalmente attraverso eBay e altre piattaforme di e-commerce, è ormai una fatto ordinario e purtroppo con questo anche le truffe, o quantomeno l'aumento folle dei prezzi. Fox13 ha riferito questa storia di un uomo di Orem, nello Utah, che è riuscito ad acquistare un'ambita PS5 al prezzo di 900 dollari, ovvero quasi il doppio del suo costo originale.

Il problema è che, all'arrivo del pacco, si è ritrovato con una scatola ufficiale di PS5 con dentro un blocco di cemento. Forse il peso potrebbe aver facilmente ingannato l'utente, considerando che anche la console non è propriamente leggera, ma una volta aperta la scatola la truffa è diventata evidente, visto che la forma di PS5 è certamente stravagante ma non assomiglia affatto a un mattone di cemento.

Il caso ha ottenuto la copertura dei media e l'utente riceverà probabilmente un compenso per l'acquisto da parte del programma di protezione di eBay, ma si moltiplicano casi del genere, come quelli, condannati da eBay stessa, dei venditori di foto di PS5. D'altra parte, quando il mercato finisce praticamente in mano ai bagarini, possiamo aspettarci un po' di tutto.