Drawn to Life: Two Realms, la recensione: un platform da disegnare

Torniamo con la recensione di Drawn to Life: Two Realms , finalmente pronti al verdetto definitivo sulla produzione di Digital Continue, pubblicata proprio oggi da 505 Games su dispositivi mobile, Nintendo Switch e PC. Il nome dovrebbe evocare in voi alcuni ricordi piacevoli: erano gli anni del Nintendo DS, e il nuovo franchise noto come Drawn to Life mostrava al giocatore tutte le potenzialità del pennino della console portatile. Si trattava di avventure vissute a colpi di stilo, creatività e colori. Questo nuovo capitolo cerca di restare fedele all'anima originaria della serie, ma portandola anche un po' più in là dal punto di vista delle idee e della sua potenzialità.

Struttura

Partiamo dalla struttura di Drawn to Life: Two Realms, cioè dal modo in cui è stata organizzata l'avventura principale da Digital Continue; avevamo iniziato ad analizzare questo aspetto nel provato. Una volta che avrete acquistato il titolo, ripartirete dalla nota (o forse no, ma si entra presto in confidenza) città di Rapoville. Si tratta di un mondo simpatico in cui vivono altrettanto simpatici esserini, a metà tra gattini e rape. Ancora una volta, questa realtà è messa in pericolo dall'oscurità.

Molto presto quindi viene sbloccato il secondo "reame" del gioco (che si chiama Drawn to Life: Two Realms per un buon motivo), e cioè quello di Belleville. Qui vivono gli esseri umani, del tutto ignari dell'esistenza del mondo di Rapoville: il passaggio tra i due mondi è consentito solo a coloro che siano in possesso del Libro dell'Immaginazione. Una bella fortuna per il protagonista della storia, che ne riceve uno dopo pochi minuti dall'inizio dell'avventura.

Drawn to Life: Two Realms oscilla continuamente tra Rapoville e Belleville: a seconda delle esigenze della trama, il giocatore passa dall'uno all'altro, non sempre secondo la sua volontà. Deve poi completare ora le missioni delle rape ora degli esseri umani, in modo da accontentare un po' tutti quanti; questi obiettivi a breve termine si sommano tra loro per costituire quelli a lungo termine. Il compito finale sarà infatti sconfiggere il cattivone di turno che vuole dominare entrambe le realtà. La possibilità di esplorare due mondi di diversi, con una discreta dose di libertà nell'esplorazione, rappresenta forse la principale novità all'interno della serie.