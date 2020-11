Drawn to Life: Two Realms, il provato

Il provato di Drawn to Life: Two Realms ricorda a tutti, e in pieno fervore da next gen, che c'è anche qualcos'altro da tenere d'occhio. Qualcosa di più piccolo ma ugualmente interessante, e che proprio in virtù delle sue dimensioni rischia di passare in sordina. Parliamo appunto dell'ultimo capitolo di questo curioso franchise, il cui debutto (forse ve ne ricorderete) risale al lontano 2007 e al Nintendo DS . A circa dieci anni dall'ultima avventura di Mike, Mari e compagnia, la vostra fantasia sta per scatenarsi ancora una volta. Abbiamo trascorso alcune ore alle prese con la produzione targata Digital Continue, e che verrà poi pubblicata da 505 Games il prossimo 7 dicembre 2020. Facciamo il punto.

Personalizzazione: disegnare il proprio eroe!

Drawn to Life: Two Realms è a tutti gli effetti il nuovo capitolo ufficiale della serie, non uno spin off: di conseguenza insisterà con forza su uno dei cardini del franchise, e cioè sull'aspetto legato alla personalizzazione. Ancora una volta i simpatici personaggi, come Mari e Mike, avranno bisogno di un alleato formidabile per risolvere tutti i propri problemi, e poi anche per affrontare le forze del male.

Il giocatore - che rivestirà, meta narrativamente parlando, il ruolo del Creatore - potrà così disegnare il proprio eroe. Anzi, un Eroe con la "E" maiuscola, dato che dalla sua nascita in poi sarà a tutti gli effetti il personaggio principale della trama. Un ricco editor (molto più dettagliato e curato di quello dei due episodi precedenti) permetterà o di scegliere tra una serie di modellini preimpostati, o di creare da zero il proprio manichino. Noi, ad esempio, abbiamo optato per uno scheletro viola, ma c'era un po' di tutto: un pollo, un robot, uno spadaccino, un gatto mummia. L'unico vero limite consiste quindi nella fantasia.

Drawn to Life: Two Realms, in verità, non richiede neppure di essere dei veri e propri artisti, per arrivare a risultati dignitosi: il sistema di input e di disegno è davvero intuitivo, adatto soprattutto ai più piccoli - ma con elevate possibilità di raffinamento anche per i più grandi.