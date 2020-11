Animal Crossing: New Horizons è il più veloce a vendere 6 milioni di copie in Giappone

Animal Crossing: New Horizons continua a battere record in Giappone, ma non solo. Recentemente ha superato i 6 milioni di copie fisiche vendute in circa otto mesi. In questo modo l'esclusiva di Nintendo batte il record storico di Pokémon Oro e Argento, che impiegarono 13 mesi a superare questa soglia nel 2000.

I numeri registrati da Animal Crossing: New Horizons sono ancora più sorprendenti se si tiene conto che negli oltre 6 milioni di copie vendute non sono conteggiati i giochi digitali. Inoltre nella storia solo 5 giochi hanno venduto più di sei milioni di copie fisiche in Giappone. L'ultimo a farlo è stato New Super Mario Bros. per Nintendo DS nel 2006.

A questo ritmo Animal Crossing: New Horizons non impiegherà molto prima di superare Mario Kart 8 Deluxe come gioco più venduto su Nintendo Switch, anche grazie ai continui aggiornamenti che lo rendono un prodotto attuale e fresco anche a distanza di mesi. Avete visto le novità di novembre Animal Crossing: New Horizons?