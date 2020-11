Animal Crossing: New Horizons, il tour di Novembre con aggiornamento invernale

In questo tour di novembre andiamo alla scoperta delle novità introdotte dall'aggiornamento invernale di Animal Crossing: New Horizons.

Il mese scorso abbiamo iniziato a vedere i primi accenni del periodo autunnale, tra l'altro anche con un evento di Halloween un po' sottotono.

Ma novembre è finalmente arrivato. E diciamo "finalmente" non perché, guarda caso, coincide con il compleanno di chi scrive, ma anche perché significa che il periodo delle festività è ormai alle porte. Animal Crossing ce lo ricorda proprio in questi giorni con l'aggiornamento invernale, che introduce diverse novità.

Andiamole a scoprire in questo tour di novembre di Animal Crossing: New Horizons.

Qualcosa è cambiato Il sole splende, l'orizzonte è limpido e le foglie cadono dal cielo(?). Non c'è giorno migliore per fare il tour mensile della nostra isola.

A giudicare dall'outfit, qualcuno potrebbe essersi laureato recentemente, ma non siamo assolutamente in cerca di complimenti (assolutamente...).

Il terreno ormai è di un giallo deciso, così come gli alberi stanno iniziando a prendere il caratteristico colore rossastro che accende ogni anno i panorami del periodo autunnale. Iniziamo il nostro tour dalla consueta vicina, che è finalmente riuscita a ripagare il prestito, sbloccando anche la personalizzazione dell'abitazione (finalmente quel tetto verde non brucerà più le nostre retine). Ovviamente, ora ne dovrà estinguere un altro, ma siamo abbastanza sicuri che Tom Nook non vedrà neanche mezza stellina.

Proseguiamo verso sud e... oh, guarda! Una foglia d'acero che volteggia nell'aere! Questa è una delle novità dell'aggiornamento invernale rilasciato il 19 novembre. Fino a che non inizierà a cascare la neve, sarà possibile accalappiare queste foglie con il retino per realizzare progetti a tema autunnale (esattamente come accadeva nei mesi primaverili con i petali di ciliegio). Torniamo sui nostri passi e dirigiamoci verso l'abitazione di un'altra inquilina. Anch'essa ha ristrutturato l'esterno della sua abitazione, cercando di anticipare i mesi più freddi dell'anno con una personalizzazione a tema.

Funghi e tartufi (anzi, funghi rari) Proseguiamo e dirigiamoci verso quei segni nel terreno.

Per mesi e mesi abbiamo dovuto fare i conti con una marea di fossili uguali, dato che abbiamo completato quasi subito la collezione del museo. Tuttavia, scavare sottoterra torna finalmente a essere un'attività fruttuosa! Questo perché all'inizio di novembre (e quindi prima dell'aggiornamento invernale), sono stati introdotti nel gioco i funghi.

Divisi in diverse tipologie, li potete trovare principalmente nei pressi degli alberi. Ovviamente, questi sono utili per creare diversi oggetti, uno dei quali è una ghirlanda, il cui progetto vi verrà consegnato da Fuffi appena entrerete in gioco.

Tra tutti i funghi, però, ce ne è uno che dovete tenere particolarmente sott'occhio, ovvero il tartuf... il fungo raro. Come dicevamo prima, finalmente tornare a scavare ha di nuovo senso. Il fungo raro, infatti, vi farà ottenere un guadagno di ben 16.000 stelline, se venduto a Mirco e Marco. Una cifra non indifferente, specialmente se ne riuscite a trovare più di uno.

Nuove emozioni e tagli di capelli Dirigiamoci ora al centro servizi.

Come potete vedere, quell'usuraio di Tom Nook continua a non lavorare, ma a chiederci comunque soldi per i suoi "strepitosi progetti".

Questa volta la sua offerta è quella di ampliare lo spazio dello sgabuzzino per una "irrisoria" somma di denaro. Tuttavia, ci avvisa che, prima di procedere, dobbiamo finire di pagare il prestito da lui gentilmente offertoci. Ciò che non sa è che non rivedrà mai più quei due milioni e passa di stelline che ci ha "gentilmente" prestato. Ora che ci siamo occupati anche del procione, andiamo al punto Nook. Qui sono disponibili due novità da acquistare in cambio di miglia. La prima è una selezione di nove nuove emozioni con cui rapportarsi con gli altri giocatori e abitanti (e sì, finalmente possiamo sederci a terra). La seconda, invece, è un nuovo set di acconciature (e sì, finalmente ci si può fare calvi).