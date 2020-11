Animal Crossing: New Horizons, l’evento di Halloween

L'ora dello scherzetto

Durante i nostri giri per l'isola, siamo andati anche a bussare a qualche porta. Uno dei primi che ci ha aperto è stato Alfonso, che subito ci ha schifato il costume, insinuando che non fosse affatto spaventoso. Allora abbiamo mandato avanti la strega del gruppo, a cui è andata meglio, dato che le ha dato una caramella in cambio.

A un tratto, si approccia nuovamente Grigilio, che ci insegna l'emozione "Terrore". Si accorge quasi subito che non ce ne era bisogno in quanto ci venina automaticamente ogniqualvolta lo vedevamo. Un po' scocciato ci pone nuovamente l'infausta domanda "dolcetto o scherzetto". In qualche modo, troviamo il coraggio per rifiutarci di regalargli nuovamente una caramella e lo sfidiamo a colpirci con lo scherzetto.

Il volto del gorilla si trasforma in quello di un diabolico individuo infernale mentre ci informa che non avremmo dovuto lanciargli la palla. L'energumeno ci salta addosso e inizia a prenderci a "pizze" finche non diventiamo viola come l'uva che abbiamo in testa, poi ci dà una pacca sulla schiena che ci incrina tre costole e ci regala uno specchio per poterci ripulire. Mancava solo che sputasse per terra per farci capire che gli stavamo in luoghi non meglio definiti.

Un po' acciaccati, torniamo a casa con la coda tra le gambe e qualche decina di set per la tavola nelle tasche, neanche fosse la lotteria della sagra della costicciola.