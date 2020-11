Nvidia GeForce RTX 3060 Ti ha una possibile data di uscita ed è molto vicina

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti potrebbe essere più vicina del previsto e arrivare praticamente tra qualche giorno, in base alla data di uscita trapelata attraverso alcune fonti non ufficiali che parlano del 17 novembre 2020 come data di lancio della nuova scheda grafica.

Si tratterebbe di una soluzione molto interessante, ponendosi come soluzione non troppo esosa in termini di prezzo ma comunque molto competitiva per quanto riguarda le sue caratteristiche hardware, con tutti i vantaggi della nuova architettura Ampere di Nvidia.

La Nvidia GeForce RTX 3060 Ti sarebbe basata su una GPU GA104-200, caratterizzata da 4864 CUDA cores (1024 cores o 8 SMs in meno di RTX 3070) a 1410 MHz (1665 MHz con boost). In maniera simile alla GeForce RTX 3070, questo nuovo modello avrebbe inoltre 8GB di memoria video GDDR6 con clock a 14 Gbps, mentre la velocità di bus da 256-bits dovrebbe consentire una banda passante di 448 GB/s.

Per quanto riguarda l'assorbimento energetico, si parla di circa 180-200W, dunque un valore decisamente modesto rispetto ad altre GPU moderne, per un prezzo ancora non ben definito ma che potrebbe aggirarsi in un range compreso tra 250 e 380 euro circa.

In pratica, Nvidia GeForce RTX 3060 Ti si piazzerebbe molto vicina alla superiore RTX 3070 in termini di caratteristiche tecniche e performance, cosa che la rende molto interessante, in attesa di vedere anche la differenza di prezzo con quest'ultima.