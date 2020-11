Xbox Series X: l'interno della console in versione definitiva in video

Xbox Series X si è già vista ampiamente in lungo e in largo, anche per quanto riguarda l'interno che è stato mostrato per la prima volta vari mesi fa, ma questa potrebbe essere la prima volta in cui viene illustrato l'interno di una versione definitiva vera e propria della console Microsoft.

Quanto è stato mostrato in precedenza, infatti, sia da Digital Foundry che da Austin Evans e altri nei primi approfondimenti sulla struttura interna di Xbox Series X, era infatti una versione della console appositamente studiata per illustrare i componenti dell'hardware: una sorta di mock-up composto sostanzialmente di elementi effettivamente presenti nella console ma giustapposti in maniera diversa dalla loro organizzazione nella versione finale.

In sostanza, mancavano alcuni elementi come cavi e sistemi di raccordo tra le varie parti dell'hardware, che risultano invece visibili per la prima volta in questo vero e proprio "spaccato" di Xbox Series X da parte dello youtuber "Detonando Gueek".

Nel video, lo youtuber sostanzialmente rimuove una delle pareti dello chassis e mostra l'aspetto interno di Xbox Series X per come è nella sua versione definitiva: ci sono alcune variazioni, in effetti, rispetto a quanto abbiamo visto in precedenza, come la posizione dei cavi e degli elementi di raccordo.

Il filmato incrementa ulteriormente la sensazione derivata dalla prima visione dei componenti interni della console, visto che gli elementi alla fine sono ancora di più come quantità ma risultano tutti perfettamente organizzati all'interno del poco spazio messo a disposizione da una struttura così (relativamente) piccola.

Tutto questo non fa che confermare le ottime impressioni sull'ingegnerizzazione della nuova console Microsoft, alla luce anche dei dati su temperature, consumi e rumorosità emersi nell'analisi di Digital Foundry.

Un'altra caratteristica che emerge chiaramente dal video in questione è la semplicità con cui è possibile smontare la ventola di raffraddamento, cosa che potrebbe consentire una facile pulizia di questo elemento che potrebbe diventare importante con l'andare del tempo, anche se sembra comunque trattarsi di un'operazione non riconosciuta come fattibile all'interno della garanzia.