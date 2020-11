Stasis 2: Bone Totem, annunciato il seguito dell'avventura horror fantascientifica

Stasis 2: Bone Totem è stato annunciato in queste ore, perfettamente in linea con Halloween, essendo il seguito di un'avventura grafica horror particolarmente inquietante, evidentemente destinato a proseguire sullo stile del predecessore.

Non ci sono ancora informazioni al riguardo, tranne un teaser trailer enigmatico e una prima immagine, che se non altro sembra confermare la particolare impostazione grafica utilizzata già per il primo capitolo.

La presentazione è dunque contenuta tutta nel tweet pubblicato qui sotto da parte di Chris Bischoff, creatore della serie, che riprende una celebre citazione da H.P. Lovecraft, a rimarcare come anche questo seguito sia destinato a incentrarsi sulla particolare atmosfera del primo capitolo.

Come potete vedere dalla recensione, il primo Stasis raccontava un'inquietante storia che sfociava nell'orrore cosmico, fondendo elementi horror classici con la particolare ambientazione fantascientifica. La particolarità era che questi elementi erano inseriti in un'avventura grafica punta e clicca, invece che in un action, come spesso accade.

Il primo screenshot emerso di Stasis 2: Bone Totem sembra confermare l'utilizzo della particolare inquadratura dall'alto e lo stile grafico utilizzato, così come probabilmente l'atmosfera generale del secondo capitolo, in attesa di saperne di più. Per il momento, sappiamo che una demo verrà pubblicata nel prossimo periodo, nel frattempo il primo Stasis è disponibile a sconto su Steam.