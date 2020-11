Watch Dogs Legion su PC: ray tracing e DLSS nell'analisi di Digital Foundry

Watch Dogs: Legion è nuovamente protagonista di una analisi in video da parte di Digital Foundry, che mostra alcune caratteristiche specifiche della versione PC ed effettua anche un approfondimento sul ray tracing e sul DLSS applicati al nuovo gioco Ubisoft.

Dopo il video da parte di Ubisoft dedicato alla versione Xbox Series X, che ha mostrato gli spettacolari risultati dell'applicazione del ray tracing sulla nuova console Microsoft, sebbene forse in 4K dinamici (informazione comunque da confermare), anche la nuova analisi è piuttosto incentrata sulla tecnologia grafica in questione e altri elementi caratteristici della versione PC.

L'approccio qui, non essendo un video ufficiale da parte di Ubisoft ma un'analisi tecnica di Digital Foundry, è molto più preciso e critico: in particolare vengono analizzati i vantaggi derivanti dall'applicazione del ray tracing ma anche l'impatto che questa tecnologia ha sulle performance del gioco.

Oltre a questo, il video parla anche dell'implementazione del DLSS di Nvidia, che a quanto pare anche in Watch Dogs: Legion consente di ottenere degli ottimi risultati, oltre a tutte le possibilità offerte agli utenti di modificare le impostazioni grafiche in modo da trovare delle soluzioni varie per venire incontro alle diverse configurazioni hardware.

Per il resto, vi rimandiamo alla recensione di Watch Dogs: Legion pubblicata su queste pagine nei giorni scorsi.