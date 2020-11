Phasmophobia ancora primo su Steam, altro record per il nuovo fenomeno horror

Phasmophobia si conferma il nuovo fenomeno su Steam, piazzandosi nuovamente primo nella classifica settimanale e facendo anche segnare un nuovo record "personale" per quanto riguarda gli utenti attivi contemporaneamente connessi sul gioco.

Complice ovviamente la festa di Halloween, Phasmophobia mantiene salda la prima posizione su Steam nella nuova classifica stilata in base ai risultati della settimana appena trascorsa e la cosa risulta sorprendente per vari motivi: la classifica in questione è stilata sulla base dei ricavi e non delle copie vendute, dunque considerando che Phasmophobia costa sui 10 euro, il fatto che superi agilmente dei pesi massimi come vari tripla A a prezzo pieno presenti in classifica dimostra la quantità di download effettuati.

L'altro motivo è che si tratta di un gioco sviluppato da una sola persona, messo insieme quasi come un esperimento e diventato subito un enorme successo. Come abbiamo visto, Phasmophobia è in grado di battere titoli come Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3 e Among Us su Steam, pur essendo ancora in fase di accesso anticipato e con tutte le limitazioni di un titolo sviluppato da una sola persona.

Phasmophobia ha raggiunto 112,7 mila utenti contemporaneamente attivi sul gioco, un risultato lontano da titoli come Counter-Strike: GO ma comunque notevole.

Possiamo dunque dire con sicurezza che si tratta del nuovo fenomeno PC, d'altra parte favorito da questo particolare periodo in cui gli horror diventano improvvisamente di gran moda. C'è inoltre da dire che fa leva sulle caratteristiche standard dei giochi di successo di oggi, ovvero il fatto di essere particolarmente adatto ad essere trasmesso in streaming.

Vediamo la classifica settimanale di Steam in base ai ricavi: