Phasmophobia secondo su Steam, è il nuovo fenomeno PC?

Phasmophobia per PC è il nuovo gioco fenomeno su Steam. Uscito fuori dal nulla, è arrivato a occupare la seconda posizione in classifica, grazie al passa parola e al fatto che sia perfetto per video e streaming, ormai il canale preferenziale per pubblicizzare i giochi alle masse

Ma di cosa stiamo parlando? Phasmophobia di Kinetic Games è un horror psicologico cooperativo per quattro giocatori dove si interpretano degli investigatori del paranormale. L'obiettivo è quello di raccogliere prove dell'esistenza di fantasmi e creature sovrannaturali in diversi luoghi infestati, usando dell'equipaggiamento speciale per cercarle e registrarle.

Si tratta di un titolo che si infila in un filone culturale molto specifico, particolarmente in voga tra gli adolescenti (ma non solo), grazie a trasmissioni televisive e, soprattutto, canali YouTube dedicati.

Attualmente Phasmophobia ha più di settemila recensioni degli utenti, delle quali la maggior parte positive, pur essendo ancora in Accesso Anticipato. Dal lancio, avvenuto il 18 settembre scorso, la media giornaliera dei giocatori online non ha fatto che crescere, raggiungendo i 44.683 come picco massimo.