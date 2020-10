Hyrule Warriors: L'Era delle Calamità, Koei Tecmo spera di fare altri giochi altrettanto interessanti

Il publisher giapponese Koei Tecmo spera di fare altri giochi interessanti quanto Hyrule Warriors: L'Era delle Calamità, che secondo gli sviluppatori non è il solito musou, come potrebbe sembrare a un primo sguardo.

Nel corso del Tokyo Game Show 2020, alcuni membri di Koei Tecmo hanno raccontato di come Nintendo si sia lasciata coinvolgere in modo molto maggiore nello sviluppo di Hyrule Warriors: L'Era delle Calamità, rispetto a quanto abbia fatto con gli altri Hyrule Warriors.

A raccontare della soddisfazione per il lavoro nel suo complesso è stato Yosuke Hayashi di Team Ninja: "Abbiamo iniziato lo sviluppo di Hyrule Warriors: L'Era delle Calamità dopo essere stati avvicinati da Eiji Aonuma di Nintendo. Pensavamo di aver finito con gli Hyrule Warriors, almeno nel breve periodo. Il primo gioco era una specie di celebrazione di Zelda ed era pieno di personaggi presi dall'intera serie. Ma è venuto a proporci una grande idea e ora stiamo lavorando a questo fantastico gioco. Sono certo che sarà in linea con le aspettative di tutti, e sono sono felicissimo che i videogiocatori possano provarlo. Spero che potremo fare altri giochi altrettanto interessanti in futuro."

Difficile interpretare l'ultima riga. Quella di Hayashi potrebbe essere semplicemente una speranza, oppure dietro potrebbero esserci già degli accordi per sfruttare altre proprietà intellettuali di Nintendo. Vedremo.