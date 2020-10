Super Smash Bros. Ultimate: Steve e Alex da Minecraft in un lungo video di gameplay

Masahiro Sakurai, il director di Super Smash Bros. Ultimate, ha presentato in un lungo video di gameplay, che trovate in testa alla notizia, i due nuovi combattenti introdotti nel gioco: Steve e Alex da Minecraft.

Il filmato dura più di 45 minuti e spiega tutto ciò che c'è da sapere sui due personaggi, mostrandone le mosse speciali e le caratteristiche uniche. Uno spazio particolare ha ricevuto anche il loro stage, anch'esso a tema Minecraft.

Come già riportato, Steve e Alex saranno disponibili per tutti i giocatori che dispongono del Fighters Pass Vol. 2 di Super Smash Bros. Ultimate o acquistano separatamente il Set sfidante 7 per 5,99 € nel Nintendo eShop. Oltre a dare accesso a Steve e Alex, il Fighters Pass Vol. 2, acquistabile nel Nintendo eShop al prezzo di 29,99 €, permette di giocare nei panni di Min Min di ARMS, già disponibile, e di altri quattro personaggi scaricabili non ancora annunciati, ognuno accompagnato anche da un suo scenario e da diversi brani musicali.

Super Smash Bros. Ultimate: Steve e Alex sono stati presentati pochi giorni fa.