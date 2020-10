Super Smash Bros. Ultimate: Steve e Alex di Minecraft sono i nuovi lottatori

Nintendo ha annunciato attraverso un nuovo brevissimo Direct i due nuovi lottatori che si uniranno a Super Smash Bros. Ultimate. Il director del gioco Masahiro Sakurai ha presentato nientemeno che Steve e Alex, due dei protagonisti di Minecraft. Maggiori dettagli su questo dinamico due saranno resi pubblici questo sabato, in una nuova diretta dedicata al gioco.

Steve e Alex fanno parte del secondo Set sfidante del Fighters Pass Vol. 2 di Super Smash Bros. Ultimate, che include anche un nuovo scenario e sette brani musicali della serie Minecraft.

Ma non è tutto: alle ore 16:30 di sabato 3 ottobre, Masahiro Sakurai fornirà ulteriori dettagli su questi due lottatori, inclusa la data di uscita e in un video creato per l'occasione.

Steve e Alex saranno disponibili per tutti i giocatori che dispongono del Fighters Pass Vol. 2 di Super Smash Bros. Ultimate o acquistano separatamente il Set sfidante 7 per 5,99 € nel Nintendo eShop. Oltre a dare accesso a Steve e Alex, il Fighters Pass Vol. 2, acquistabile nel Nintendo eShop al prezzo di 29,99 €, permette di giocare nei panni di Min Min di ARMS, già disponibile, e di altri quattro personaggi scaricabili non ancora annunciati, ognuno accompagnato anche da un suo scenario e da diversi brani musicali.

La diretta di sabato sarà trasmessa sul canale YouTube di Nintendo Italia e probabilmente anche da noi.

Cosa ne pensate?