Fortnite, skin di Wolverine disponibile: come ottenerla con le sfide speciali

Finalmente ci siamo: con la settimana 6 la skin di Wolverine è finalmente disponibile su Fortnite Capitolo 2 Stagione 4. Potrete finalmente ottenerla, sbloccarla, aggiungerla per sempre al vostro armadietto insomma: purché abbiate acquistato il pass battaglia stagionale, è ovvio.



Come ottenere la skin di Wolverine? Presto detto: basterà completare le sfide speciali di Fortnite. Anche le sfide di Wolverine delle scorse settimane sono importanti, certo: quelle servono per gli accessori e altri oggetti cosmetici a tema. Il costume vero e proprio, però, pretende in più che voi completiate le sfide qui di seguito riportate:

Sconfiggi Wolverine

Danno con Artigli di Wolverine

Recupera salute come Wolverine