Apex Legends: il cross-play tra PS4, Xbox One e PC entra in beta

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno annunciato che la funzionalità cross-play di Apex Legends, una delle più richieste dai fan, entrerà in beta settimana prossima. A partire dal 6 ottobre 2020 i giocatori di PS4, Xbox One e PC Origin avranno la possibilità di sfidare le Leggende provenienti da tutte le altre piattaforme.

In questo modo i giocatori potranno scegliere la piattaforma preferita e da lì sfidare tutti i propri amici, indipendentemente dalla console (o PC) da loro selezionata. E in maniera similare potranno anche spostarsi di piattaforma senza perdere il gruppo di amici coi quali combattere.

Per festeggiare l'arrivo del cross-play, Respawn Entertainment ha organizzato un evento in-game, l'Apex Legends - The Aftermarker Collection Event, che si terrà dal 6 al 20 ottobre. L'Aftermarket Collection Event porterà un nuovissimo Flashpoint LTM in cui la salute dei giocatori si rigenererà all'interno di enormi Flash Point Zones, cambiando le modalità di navigazione per restare in vita. L'evento vedrà anche il debutto dell'eredità di Caustic e di altri oggetti a durata limitata.

Maggiori dettagli sulla beta cross-play e sull'Aftermarket Collection Event, sono disponibili a questo indirizzo.

