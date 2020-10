171 è un GTA ambientato in Brasile per PS5, Series X|S, PC, PS4, Xbox One e Switch

171 è una sorta di clone di GTA, ambientato però tra le strade e i quartieri di una metropoli brasiliana. Il gioco, sviluppato dallo studio carioca Betagames Group, arriverà a breve per PS5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il gioco non cerca solo di replicare le meccaniche dei capolavori di Rockstar, ma prova a sfruttare tutte le peculiarità e le sfumature che un'ambientazione come quella brasiliana sono in grado di dare per offrire qualcosa di diverso. Non mancheranno, però, i classici elementi che hanno reso celebre GTA, come la possibilità di esplorare un vasto ambiente metropolitano a bordo di tante macchine da sogno, la possibilità di ingaggiare in una scazzottata le gang rivali e di commettere vari atti illeciti.

Ovviamente sarà anche presente la polizia che dispiegherà il suo lungo e violento braccio nel caso in cui passiate un po' troppi limiti. Tutto dovrebbe essere al suo posto, quindi, nella speranza che il team di sviluppo sia in grado anche di cogliere quegli aspetti goliardici e quella capacità di critica della società che hanno reso grande la serie di Grand Theft Auto.

Il gioco, al momento in pre-alpha, arriverà "a breve" su PC e tutte le console presenti e future sul mercato, e potrebbe rappresentare una bella boccata di aria fresca rispetto sia ad un genere che è stato cannibalizzato da GTA, sia ad un'industria monopolizzata da una visione USA-centrica del media.

Cosa ve ne pare del gioco?

Nel caso siate interessati alla versione Steam, queste sono i requisiti di sistema richiesti per la versione PC: