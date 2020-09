Fortnite: skin di Captain Marvel, Ghost Rider e Black Panther in arrivo?

Fortnite Stagione 4 Capitolo 2 è la prima stagione in assoluto basata su una collaborazione: quella tra gli sviluppatori di Epic Games e Marvel, per la cronaca. Moltissimi eroi sono già arrivati sulla mappa di gioco, o sono stati proposti come skin acquistabili. I mancanti, tra i quali Captain Marvel, Ghost Rider e Black Panther, potrebbero arrivare presto.



Parliamo ancora al condizionale, in assenza di annunci ufficiali: ma ormai pare che il tutto sia quasi scontato. Le skin di Captain Marvel, Ghost Rider e Black Panther debutteranno nelle prossime settimane su Fortnite Battaglia Reale, probabilmente come singoli costumi acquistabili (al prezzo di circa 20 euro cadauno) oppure in un più conveniente bundle. Sono quindi in arrivo: a svelarlo è direttamente Donald Mustard di Epic Games, con un'immagine pubblicata su Twitter e poi impostata come immagine di copertina del proprio profilo.



L'immagine in questione, riportata poco più avanti, mostra la copertina di uno dei prossimi fumetti Marvel: i personaggi di Fortnite si incontrano con quelli ora proprietà della Disney, pronti alla battaglia. Contro chi? Contro che cosa? Non si sa, ma sono i dettagli ad essere importanti. Per esempio, tutte le skin mostrate nell'immagine sono già arrivate su Fornite nel mese di settembre 2020, escluse quelle di Captain Marvel, Ghost Rider e Black Panther.



Tenete da parte i vostri V-buck dunque, perché a breve dovrete spenderli. Intanto i festeggiamenti per il terzo compleanno di Fortnite sono già cominciati.